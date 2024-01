Materiale elettrico, vendite in crescita: i dati di ETIM ed FME riportati da Emmebistore

Salerno, 24/01/2024. Il settore del materiale elettrico, il quale è sicuramente molto ampio e variegato dal punto di vista delle categorie merceologiche, gode di ottima salute: è questo ciò che è emerso, peraltro in maniera piuttosto netta, da alcune statistiche presentate dall’Associazione ETIM Italia in occasione di un evento organizzato da FME, Federazione Nazionale Grossisti Distributori Materiale Elettrico, denominato FME, esserci per i soci e per le istituzioni.

Nell’evento, articolatosi in due appuntamenti tenutisi rispettivamente a Milano ed a Napoli, è stata un’occasione per fare il punto su diversi aspetti rilevanti per tutti gli operatori del settore, ma tra i dati più interessanti vi sono senz’altro quelli relativi ai trend di mercato.

Le aziende italiane del settore dimostrano di essere molto competitive

Il report, scaricabile dal sito Internet ufficiale di FME, nella pagina dedicata al suddetto evento, effettua un raffronto tra il 2022 ed il 2023, e la crescita su base annua è risultata, come si diceva, del tutto evidente.

Queste statistiche che palesano un trend nettamente positivo, che andremo a scoprire a breve, sono senz’altro indice del fatto che la domanda di tali prodotti è quanto mai viva, ma non solo: il buon stato di salute del settore, infatti, è certamente dovuto anche alla grande competitività delle aziende italiane, agli alti livelli qualitativi garantiti da produttori e rivenditori nostrani.

Tra le principali eccellenze italiane del settore si può senz’altro menzionare l’e-commerce Emmebistore, un sito web che tratta pressocché tutti i prodotti rientranti in questa categoria e che da sempre rappresenta un autentico punto di riferimento per imprese, professionisti e semplici consumatori che fanno acquisti per le loro esigenze private.

Vediamo ora cosa è emerso, più nel dettaglio, dalle statistiche riguardanti il settore.

Fatturato cresciuto del +11,60% su base annua, “segno +” per tutti gli articoli

Partiamo dal dato totale, che è senz’altro il più significativo: se nel 2022 il fatturato nazionale totale relativo alla vendita di materiale elettrico risultava essere di 2,55 miliardi di euro, nel 2023 tale cifra è cresciuta toccando quota 2,85 miliardi di euro, un incremento, questo, corrispondente al +11,60% su base annua.

ETIM Italia e FME hanno messo a disposizione anche un’analisi specifica dei trend relativi alle diverse tipologie di articoli, e il “segno +” risulta essere una costante; l’unico trend negativo è risultato essere quello della categoria E-Mobility, passata dai 15,9 milioni di euro del 2022 ai 10,5 milioni del 2023, decremento corrispondente al -34,09% su base annua.

Per il resto, come si diceva, la crescita è stata generalizzata, e tra gli incrementi di vendita più consistenti si segnalano quelli di apparecchi di misurazione e controllo, con +33,32% su base annua, UPS con + 23,19%, canalizzazioni con +22,08%, utensileria con +20,11% e tubi e guaine con +16,49%.

Bene anche la categoria automazione con +15,14%, i quadri di distribuzione elettrica con +14,77%, i componenti per l’installazione con +11,69%, e la videocitofonia con +8,83%.

