Matis Paris debutta sulle reti Mediaset con il suo primo spot televisivo

Milano, 02 luglio 2024 - Matis Paris il rinomato brand parigino di cosmesi, celebra il lancio del suo primo spot televisivo, in onda dal 30 giugno al 6 luglio sulle reti Mediaset.

Conosciuto per l'alta qualità dei suoi prodotti che fondono biotecnologie all'avanguardia con l'essenza della natura, Matis Paris si distingue per un approccio che valorizza la tradizione estetica francese con innovazioni moderne. Il marchio è già presente da anni con le proprie campagne adv sulle principali testate giornalistiche femminili, ma ha deciso di investire ulteriormente sul mercato italiano con una pianificazione televisiva.

Come sottolinea Mario Gibertini, Presidente di MB Divisione Cosmetica, distributore per l’Italia del brand, questa nuova iniziativa rappresenta un passo significativo per Matis Paris nel rafforzare la propria presenza nel mercato italiano. Investire in uno spot televisivo su una piattaforma multicanale di grande visibilità come Mediaset testimonia l’impegno del marchio verso l'eccellenza e la fiducia nel potenziale dei sui prodotti. L’obiettivo è di trasmettere la passione per la cura della pelle e l'innovazione a un pubblico più ampio, consolidando ulteriormente il legame con i consumatori del brand.

Lo spot di 15 secondi, in onda su Canale 5, Italia 1, Rete 4, La5, Top Crime, Canale 27 e i canali televisivi di R101 e Radio Montecarlo vede come protagonista Cell-Expert Sérum, uno dei best seller di Matis Paris, insieme ad uno dei suoi ingredienti principali: Complesso MatiStem CC alla Rosa Bianca.

Cell-Expert Sérum è un siero viso che protegge il capitale delle cellule staminali cutanee, protagoniste dell’auto rigenerazione della pelle. La sua texture è fresca e leggera, libera velocemente tutti i benefici degli attivi presenti al suo interno. Il risultato è una pelle giorno dopo giorno più bella, dalle rughe attenuate e dalla carnagione ravvivata.

I prodotti Matis Paris sono disponibili sul sito www.matis-paris.it e nei centri estetici autorizzati (elenco sul sito).

Per informazioni:

https://www.matis-paris.it/