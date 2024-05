MioDottore Connect: guida l’innovazione nel panorama sanitario italiano

Roma, 23 maggio, 2024 – In meno di due anni dalla sua fondazione, MioDottore Connect, la prima community della Sanità Digitale in Italia, ideata da MioDottore, si è come centrale per il dibattito sull'innovazione nel settore sanitario. Lanciato a novembre 2022, il progetto ha rapidamente dimostrato l'importanza di un'iniziativa dedicata al dialogo, emergendo come un punto di riferimento per medici, specialisti, centri medici e altri attori del mondo sanitario.

Già dal suo esordio con l'evento Smart Digital Clinics, ha catalizzato l'attenzione di oltre 120 figure chiave del settore. In breve tempo MioDottore Connect ha visto una rapida crescita, coinvolgendo oltre 600 professionisti e l'intervento di più di 60 relatori esperti. Grazie alla collaborazione con oltre 15 partner strategici, il progetto ha esteso significativamente la portata e l'impatto delle sue iniziative.

"Un successo così veloce testimonia la capacità di MioDottore Connect di rispondere alle esigenze di aggiornamento e confronto nel settore sanitario," afferma Luca Puccioni, CEO di MioDottore. "Abbiamo affrontato temi di grande rilevanza come l'innovazione tecnologica, la sostenibilità e l'equità di genere, attraverso vari format efficaci e diversificati."

Per il futuro si prevede l'espansione delle sue funzioni, inclusi importanti approfondimenti sull'integrazione dell'intelligenza artificiale per migliorare l'assistenza medica. Inoltre, con il lancio del nuovo sito web, il progetto si rafforza come un punto di incontro virtuale senza precedenti per professionisti del settore, decisori politici e tecnologi. "La creazione del nuovo sito di MioDottore Connect segna un passo rivoluzionario verso l'integrazione e la democratizzazione dell'innovazione sanitaria in Italia," sottolinea Puccioni. "Questo strumento non solo costituisce la mera raccolta di risorse, ma rappresenterà una sorta di percorso sempre aggiornato sull’evoluzione del settore, puntando ad essere una polis neutrale di confronto, aggiornamenti professionali e divulgazione scientifica".

MioDottore Connect si impegna a promuovere un sistema sanitario più accessibile e inclusivo, con l'ambizione di diventare il principale osservatorio sulle tendenze e le evoluzioni tecnologiche nel settore, confermandosi così come un leader indiscusso nell'innovazione sanitaria, facilitando il dialogo critico e la formazione continua.

MioDottore fa parte del Gruppo DocPlanner ed è la piattaforma leader in Italia dedicata alla sanità privata che connette i pazienti con medici specialisti, medici di medicina generale, centri medici e ospedali come IRCCS Humanitas, IEO, Istituto Auxologico Italiano, Ospedale San Raffaele, Ospedale Israelitico, Gruppo Mantova Salus, Gruppo GVM e Gruppo PSH. MioDottore offre ai pazienti uno spazio dove prenotare online visite mediche con medici specialisti e medici di medicina generale e recensire lo specialista più adatto alle proprie esigenze. Allo stesso tempo fornisce ai professionisti sanitari e ai centri medici utili strumenti per gestire il flusso di pazienti, migliorare l'efficienza e la propria presenza online e acquisire nuovi pazienti. Arrivato in Italia nel novembre 2015, ha già registrato numeri record con 2,5 milioni di prenotazioni al mese, oltre 8 milioni di visite mensili al portale e 300.000 dottori disponibili sulla piattaforma.

Sono parte di MioDottore anche il CRM TuoTempo, che permette a cliniche, ospedali, ambulatori e studi medici di gestire interamente il percorso digitale del paziente, e GIPO il software gestionale per strutture mediche n. 1 in Italia, che ad oggi gestisce oltre 1.500 centri medici.

Il Gruppo DocPlanner attualmente serve 90 milioni di pazienti e gestisce 18 milioni di prenotazioni ogni mese. Conta oltre 2 milioni di professionisti e circa 12 milioni di recensioni sui suoi siti in 13 paesi. L’azienda, fondata nel 2012 in Polonia, ad oggi si avvale di un team di 2.200 persone con sedi a Varsavia, Barcellona, Istanbul, Roma, Città del Messico, Monaco, Bologna e Curitiba.

Per ulteriori informazioni visitare il sito: https://www.miodottore.it/

Contatti per la stampa

NAPER MULTIMEDIA | Zoe Perna | Tel. 333 2585959 | mail: zoe.perna@napermultimedia.it