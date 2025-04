MouthX, il dispositivo che permette di interagire con cellulare, computer e tablet senza usare le mani, è già realtà

BARCELLONA, Spagna, 9 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Attualmente, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), sono oltre 100 milioni le persone in tutto il mondo con problemi di mobilità agli arti superiori. In questo contesto, l'azienda tecnologica spagnola Aurax ha sviluppato MouthX, il primo controller intraorale ad alto livello di precisione a mani libere che consente a chiunque di interagire con i dispositivi elettronici tramite movimenti della lingua, della mandibola e della testa, senza bisogno di usare la voce, di soffiare o di compiere movimenti forzati.

Il dispositivo, in vendita sul sito web dell'azienda, è configurabile e personalizzabile per ogni utente. Il processo di personalizzazione consiste in una scansione orale precisa della morfologia della bocca e della dentatura, in seguito condivisa con Aurax tramite il sito web aziendale, per la produzione vera e propria del dispositivo. Il design ergonomico-morfologico del prodotto quindi si integra con discrezione nella bocca e permette all'utente di parlare in modo naturale mentre lo indossa.

Il controller è stato presentato con successo in Spagna all'ultimo Mobile World Congress, dove si sono tenute dimostrazioni dal vivo per mostrarne funzionamento e vantaggi. Ora MouthX viene lanciato a livello internazionale in prevendita con uno sconto del 30% limitato a 1.000 unità, per facilitare l'accesso universale a questa tecnologia pionieristica nella sua categoria.

MouthX nasce dalla storia di Narcís Codina e Armando Folgado; Narcís è un designer industriale e Armando un meccanico, la cui vita è cambiata dopo che un virus ha colpito il suo sistema immunitario, lasciandolo completamente paralizzato dal collo in giù. "L'idea di MouthX è nata da un'esigenza reale. Quando ho visto Armando controllare un'auto radiocomandata con un dispositivo costruito da un ingegnere professionista, ho capito che anche la tecnologia dovrebbe essere considerata come uno strumento per l'inclusione. Da allora abbiamo lavorato per un ulteriore progresso e trasformarlo in una soluzione con un impatto reale sulla vita delle persone", spiega Narcís Codina, fondatore di Aurax.

Armando Folgado, partner di Aurax, aggiunge: "Narcís si è reso conto che non esisteva un controller a mani libere in grado di collegarsi in modo semplice ed efficiente agli attuali ecosistemi digitali. MouthX colma questa lacuna e ridefinisce il modo in cui possiamo interagire con la tecnologia senza usare le mani".

La creazione di MouthX apre nuove possibilità in vari campi. Nel mondo dei videogiochi offre un controllo a mani libere, rapido e preciso su computer e telefoni cellulari. Permette inoltre di navigare sui social network, di utilizzare Google Maps, Spotify o Netflix senza toccare lo schermo. E in ambito professionale facilita la gestione di software di progettazione, editing e programmazione video, controllo di presentazioni, videochiamate e strumenti collaborativi senza dover ricorrere a tastiera e mouse.

Lo sviluppo e la sperimentazione di MouthX sono stati supportati e convalidati da importanti centri medici come l'ospedale Vall d'Hebron di Barcellona (Spagna) e da diverse fondazioni e organizzazioni specializzate in tecnologie assistive e in riabilitazione. Lo studio pilota realizzato ha valutato l'usabilità del controller orale su quattro volontari con mobilità ridotta agli arti superiori e sclerosi multipla. "I risultati dello studio sono molto incoraggianti. Grazie a MouthX i volontari possono comunicare, lavorare e disporre di più tempo libero, migliorando così il proprio benessere emotivo e la qualità della vita", è il commento di Lluïsa Montesinos, responsabile del reparto Lesioni del midollo spinale del Servizio di riabilitazione presso l'Ospedale universitario Vall d'Hebron nonché responsabile del gruppo Medicina fisica e riabilitativa del VHIR.

Con questo lancio, Aurax rafforza il proprio impegno verso l'inclusione digitale con una soluzione innovativa che potenzia tutti gli utenti e permette un'esperienza digitale più efficiente nella vita quotidiana.

Informazioni su Aurax

Aurax è una startup tecnologica emergente impegnata nella creazione di soluzioni innovative che trasformano l'interazione umana con il mondo digitale. Il suo prodotto di punta, MouthX, consente agli utenti di controllare in modo fluido e senza l'uso delle mani i propri dispositivi attraverso movimenti intuitivi della lingua, della mandibola e della testa. Facilitando l'accesso universale agli strumenti digitali, Aurax ha aiutato gli utenti in diversi settori, come creatori, giocatori e appassionati di robotica, a migliorare le proprie esperienze, aumentare le performance e sbloccare nuove possibilità. La missione dell'azienda è consentire alle persone di arrivare a un potenziale completo in una società inclusiva e connessa. Per ulteriori informazioni visitare il sito aurax.tech.

