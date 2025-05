I ribelli Houthi dello Yemen hanno rivendicato un attacco con un missile ipersonico contro l'aeroporto internazionale Ben Gurion, nei pressi di Tel Aviv. L'annuncio è arrivato dal portavoce militare Yahya Saree, che ha parlato anche di un attacco con droni contro un "obiettivo vitale del nemico israeliano" nella stessa area.

L’esercito israeliano ha confermato di aver intercettato un missile lanciato dallo Yemen, grazie al sistema di difesa aerea americano Thaad, senza segnalare danni o vittime. Le sirene antiaeree sono suonate sia a Tel Aviv sia nel centro di Israele, nella zona di Gerusalemme. Sui social sono stati diffusi video delle persone in strada che scappano e cercano riparo.

20 minutes ago, Houthi ballistic missile was fired on Israel. Footage of beachgoers in Tel Aviv being interrupted by the sirens. The missile was intercepted by our air defenses, no injuries were reported. It appears that the target was Ben Gurion Airport this time as well. Ben… pic.twitter.com/FXkKwiPLnT