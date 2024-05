Movi Spa lancia la nuova poltrona Levantis: un passo avanti nel long-term­ care dei pazienti neurologicamente fragili

Il prodotto, a cura della divisione Niventa, è stato presentato oggi in occasione del 2° Forum per la Non Autosufficienza focus Lombardia, all’Hotel Quark di Milano.

Milano, 15 maggio 2024 – L’Italia, definita il “paese più vecchio d’Europa” secondo i recenti dati di Eurostat del 2023, sta affrontando una trasformazione demografica senza precedenti. La percentuale di individui ultraottantenni è salita al 7,7% della popolazione totale, rispetto al 3,3% del 1991, ponendo così nuove sfide al sistema sanitario nazionale. Questo mutamento è accompagnato da un aumento significativo dei casi di demenza e Alzheimer, dalla diffusione delle famiglie mononucleari con minori risorse per l’assistenza familiare e dall’orientamento del sistema ospedaliero verso un’assistenza maggiormente incentrata sull’urgenza.

È in questo scenario che nasce Levantis, il nuovo prodotto firmato Movi Spa, a cura della divisione Niventa, presentato oggi in occasione del 2° Forum per la Non Autosufficienza focus Lombardia all’Hotel Quark di Milano.

TECNOLOGIA USER CENTRED

Movi Spa, da sempre leader di mercato nel campo dell'assistenza sanitaria, ha fatto della soddisfazione dei bisogni dei pazienti la sua massima priorità. Insieme al supporto di Niventa, divisione specializzata nella completa realizzazione di arredi e ausili per RSA ed ospedali, è stato possibile intraprendere un percorso di innovazione che ha portato alla creazione di Levantis, un prodotto rivoluzionario nel settore del long-term care.

Una soluzione innovativa pensata per i pazienti neurologicamente fragili, che unisce le funzionalità di una poltrona alzapersona a quelle di un seggiolone polifunzionale, il tutto in un unico dispositivo high tech.

“Ciò che ha maggiormente ispirato la creazione di questa poltrona è stata la ricerca di soluzioni innovative e dal design italiano che potessero garantire comfort, contenimento non fisico e facilità di movimentazione dei pazienti”, ha così commentato Daniela Biolo, Product Manager Movi, sottolineando come questo prodotto sia stato creato ad immagine e somiglianza di coloro che ne fanno utilizzo:

“Levantis accoglie le esigenze del paziente, grazie ad alcune caratteristiche tecniche quali i braccioli regolabili in altezza e contenitivi e la posizione basculante ideale per i pazienti affetti da Alzheimer, ma anche degli operatori che si prendono cura di loro, grazie alla possibilità di traslare lateralmente il paziente, al controllo wireless della poltrona, e all’incredibile semplicità di manutenzione ed igienizzazione del prodotto”.

PRODUZIONE D’ECCELLENZA, AL SERVIZIO DI UN BISOGNO CRESCENTE

L'impegno di Movi Spa con la divisione Niventa va oltre la realizzazione di un singolo prodotto: è la promessa di continuare a investire nell'ambito del medical care, con l'obiettivo di sviluppare soluzioni sempre più innovative per supportare i pazienti ed il lavoro quotidiano delle figure chiave nel settore assistenziale. "Levantis è solo il primo passo di un percorso che ci vede impegnati nel progettare soluzioni complete per soddisfare al meglio le esigenze dei pazienti e degli operatori sanitari", ha commentato Raffaele Guercio, Sales Manager Niventa. "Continueremo a guardare al futuro con un occhio attento, investendo nell'innovazione e puntando sempre all’eccellenza, per garantire un'assistenza sanitaria sempre più efficace."

Per ulteriori informazioni sulla poltrona Levantis consulta il sito al seguente link:

https://levantis.movigroup.com

https://levantis.movigroup.com

