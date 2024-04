Natale di Roma

LUNEDI’ 22 APRILE - ORE 20.30

TEATRO GOLDEN – Via Taranto 36

Ingresso gratuito

Giancarlo Governi - Donatella Pandimiglio –

Fulvio Abbate - Gli Stornellatori

con Francesco Vergovich, Mariagloria Fontana, Marco Vittiglio, Francesco Caselli

22 aprile 2024. La Roma di Belli e Trilussa, quella di Proietti e Sorrentino. Una Roma dannata, santa e controversa. Una Roma persa tra i vicoli di un tempo tiranno, che si specchia e si riconosce (non sempre), tra canoni estetici rinnovati, non sempre familiari. La Roma che fa commuovere e emozionare. Che sa ridere di sé e degli altri. Con gli altri. Con cinismo, sagacia e sensibilità. Una Roma senza tempo, che strizza l’occhio a una modernità che fugge e non perdona, che ripensa a quel tempo, nostalgico, che fu. Che forse, vuole, deve ritrovare. Mentre inesorabilmente corre. Andando incontro al suo tempo, al suo destino.

Una serata per rendere omaggio e celebrare la Città Eterna, con le pagine, i volti, le note e i racconti che ne hanno dato lustro e vanto, all’indomani dal 2777esimo anniversario dalla sua fondazione. Un viaggio artistico con artisti della parola e della musica, che si incontrano per ripercorrere attraverso la propria arte, vizi e virtù, colori e sapori del percorso evolutivo fascinoso della Capitale. Per lasciare lo spettatore ammirato ed emozionato, con le voci, il canto e le frasi d’amore. Perché la storia è una questione di tradizione, di abitudini. d’incanto e d’amore.

Giancarlo Governi, Donatella Pandimiglio, Fulvio Abbate e Gli Stornellatori: quattro straordinari narratori per una quadratura del cerchio perfetta sollecitati da altrettante firme del giornalismo: Francesco Vergovich, Mariagloria Fontana, Marco Vittiglio e Francesco Caselli.

