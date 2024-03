Olearia Lametina Vescio: “Delicato e ideale per l’uso in cucina, così portiamo l’olio della Carolea sulle tavole degli italiani”

Lamezia Terme, 4 marzo 2024. La Calabria è la seconda regione italiana per produzione di olio d’oliva, subito dopo la Puglia. All’interno del territorio spicca un’area in particolare: l’istmo di Catanzaro, il punto più stretto d’Italia che va dalla piana di Sant’Eufemia (Lamezia) fino al capoluogo di Regione, in cui prolifera la Carolea, una delle cultivar più antiche in Italia, che per il suo legame con il territorio calabro è conosciuta anche come Calabrese. Resistente alla Xilella, tra i batteri più dannosi per le piante, la Carolea si contraddistingue per la produzione di un olio particolarmente delicato, versatile e di ottima qualità.

“A fare la differenza è il contesto in cui crescono le piante, che si estendono ininterrottamente dalle colline al mare – spiega Gregorio Vescio, tra i titolari di Olearia Lametina Vescio, azienda lametina che da quasi un secolo porta l’olio della Carolea in tutta Italia – La presenza di tempi di maturazione diversi e di tipologie di terreno differenti permette di produrre un olio unico, talmente delicato da risultare ideale per l’alimentazione dei bambini, anche durante lo svezzamento”.

E le qualità di questo particolarissimo oro giallo sono unanimemente riconosciute dai maggiori marchi italiani del settore, che lo utilizzano per migliorare i loro prodotti. Ma se oggi quest’olio può arrivare direttamente sulla tavola delle famiglie di tutto il Paese è grazie all’impegno e all’iniziativa delle imprese locali. “Fino al 2019 la nostra azienda vendeva quasi esclusivamente ai grossisti, poi abbiamo deciso di rivolgerci direttamente ai consumatori finali” racconta Natalino Vescio, tra i titolati della società di famiglia, sottolineando come la scelta si sia rivelata vincente: “Siamo la terza generazione, serviamo otre 10 mila famiglie in tutta Italia”.

Alla base di questo successo, oltre al fatto di avere più di 30 mila ulivi di proprietà e alla caratteristica propria della Carolea di avere una produttività molto alta, c’è l’uso di tecnologie estremamente innovative per la raccolta, che permettono di avere un olio di altissima qualità che può essere proposto ad un costo competitivo. Del resto la particolare delicatezza di quest’olio lo rende ideale per l’uso sia in cucina che in pasticceria, poiché è in grado di non coprire il sapore dei cibi, ma di esaltarlo. Qualche esempio pratico? “L’olio della Carolea – aggiunge Natalino Vescio – è perfetto per preparare piatti di pesce, grigliate e insalata mediterranea, senza dimenticare le fritture”.

