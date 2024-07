Only Sardinia Autonoleggio lancia servizio di noleggio auto accessibile all'aeroporto di Olbia

Olbia, 16 Luglio 2024 – Only Sardinia Autonoleggio, società di autonoleggio di riferimento in Sardegna, annuncia oggi il lancio del suo nuovo servizio di noleggio auto accessibile presso l'aeroporto di Olbia Costa Smeralda. Questa iniziativa mira a promuovere un turismo sempre più inclusivo e accessibile a tutti i viaggiatori, cercando di ridurre le barriere che possono limitare la libertà di movimento.

Il servizio offre veicoli a noleggio, prenotabili online, dotati di modifiche specifiche per facilitare l'accesso e la guida alle persone con difficoltà motorie. Only Sardinia Autonoleggio mette a disposizione, inoltre, una vasta gamma di ausili per la mobilità, tra cui carrozzine pieghevoli, scooter elettrici e sedie JOB.

"Siamo entusiasti di lanciare questo nuovo servizio, che rappresenta un importante passo avanti nel nostro impegno per rendere la Sardegna una destinazione turistica sempre più inclusiva", ha dichiarato Giuseppe Derosas, rappresentante di Only Sardinia Autonoleggio. "Crediamo che tutti debbano avere la possibilità di esplorare le bellezze del Nord Sardegna quanto più possibile grazie all’auto a noleggio."

La prenotazione del nuovo servizio è semplice e veloce, e può essere effettuata online sul sito web di Only Sardinia Autonoleggio o contattando direttamente il servizio clienti. L'azienda offre assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per garantire un'esperienza di noleggio senza pensieri.

All'arrivo all'aeroporto di Olbia i passeggeri, che necessitano assistenza ed abbiano prenotato il servizio PRM (Passeggeri a ridotta mobilità), saranno accolti dal personale aeroportuale della Sala Amica che li accompagnerà al parcheggio di Only Sardinia Autonoleggio per il ritiro del veicolo.

Servizio di assistenza in aeroporto

L'aeroporto di Olbia Costa Smeralda offre un servizio di assistenza gratuito dedicato ai passeggeri con disabilità o mobilità ridotta. Per richiedere l'assistenza, si consiglia di contattare la compagnia aerea o l'aeroporto con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla partenza del volo.

Only Sardinia Autonoleggio è un'azienda local che si occupa di autonoleggio in Sardegna, specializzata nell'offerta di servizi personalizzati e di alta qualità. L'azienda si impegna a promuovere, fra gli altri, un turismo sostenibile e accessibile, garantendo a tutti i viaggiatori un'esperienza senza pensieri sull'isola.

Link del servizio: Accessibilità ↑

Informazioni di Contatto

Only Sardinia Autonoleggio:

Tel: +39 0789 68947

e-mail: olbia.apt@only-sardinia.com

Sala Amica (Sala Assistenze Speciali):

Tel: +39 0789 563 445

e-mail: salamica@geasar.it

Infopoint (Ufficio Informazioni Aeroporto): Tel: +39 0789 563 444