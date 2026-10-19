Penny cresce: due nuovi punti vendita a Legnano e Sinalunga

Le due aperture confermano l’impegno di PENNY per uno sviluppo sostenibile e una presenza sempre più capillare e vicina al territorio

Cernusco sul Naviglio, 19 ottobre 2026 – PENNY Italia inaugura due nuovi punti vendita a Legnano (MI) e Sinalunga (SI), rafforzando la propria presenza in Lombardia e Toscana. Entrambi gli store nascono da interventi di riqualificazione urbana e offrono spazi moderni, accessibili e funzionali, pensati per rispondere alle esigenze quotidiane delle comunità locali.

Il nuovo punto vendita di Legnano, situato in Viale Toselli 59 affianca lo store PENNY già presente in Via per Villa Cortese, consolidando la presenza dell’insegna in città. Il progetto ha permesso di recuperare un’area precedentemente destinata ad attività produttive, attraverso la realizzazione di un nuovo edificio commerciale, di un piccolo fabbricato produttivo e di un giardino pubblico di oltre 400 metri quadrati.

La struttura si sviluppa su una superficie complessiva di circa 1.259 metri quadrati, di cui 879 destinati all’area vendita, e dispone di 59 posti auto. All’interno dello store i clienti possono trovare un’offerta completa per la spesa quotidiana, arricchita da Bake Off, Macelleria Self PENNY, Gastronomia Servita PENNY e Punto Caldo.

«Questa apertura ci permette di rafforzare la nostra presenza a Legnano e di essere ancora più vicini alle persone che ogni giorno scelgono PENNY. Restituiamo valore a un’area della città con un punto vendita moderno, accogliente e funzionale», dichiara Alexandru Iancu, National Sales Manager, Area Nord Est di PENNY Italia.

Il punto vendita sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 20.30 e la domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Il nuovo PENNY di Sinalunga, in Via Piave, 12, sostituisce lo storico store presente a Sinalunga da oltre venticinque anni. Il progetto ha permesso di recuperare un complesso produttivo inutilizzato dai primi anni Duemila, mantenendo invariati i volumi esistenti e senza consumo di nuovo suolo.

La struttura sorge su un lotto di oltre 6.800 metri quadrati e si sviluppa su una superficie utile lorda di circa 1.450 metri quadrati, di cui oltre 935 destinati all’area vendita. All’interno dello store i clienti possono trovare un’offerta completa per la spesa quotidiana, arricchita da Bake Off e Macelleria Self PENNY. L’intervento comprende inoltre 168 pannelli fotovoltaici, parcheggi con pavimentazioni drenanti, 24 nuovi alberi ad alto fusto e 30 posti dedicati alle biciclette.

«Con questo progetto rinnoviamo il nostro impegno verso Sinalunga e verso le persone che ci scelgono ogni giorno, offrendo un negozio più moderno ed efficiente, senza rinunciare alla vicinanza che da sempre caratterizza il rapporto tra PENNY e la comunità locale», afferma Filippo Ferruzzi, National Sales Manager, Area Centro Nord di PENNY Italia.

Il punto vendita sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e la domenica dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 20.00.

L'apertura ufficiale di Sinalunga sarà preceduta, il giorno precedente dall'evento PRIMA PENNY, dedicato alle istituzioni, alla stampa, ai partner commerciali e agli stakeholder del territorio, per la condivisione delle strategie aziendali e la presentazione degli assets del nuovo spazio

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con 450 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 5000 dipendenti, di cui donne sono il 63%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 380.000 dipendenti e ha chiuso il 2025 con un fatturato di oltre 100 miliardi di euro, con oltre 12.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

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