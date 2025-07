Pergotende, bioclimatiche e vetrate per vivere l’outdoor: così Coverture (RM) firma gli spazi esterni da oltre 60 anni

Roma, 08/07/2025. Arredare lo spazio esterno di un’abitazione, una villa o un esercizio commerciale con pergotende, tende da sole o vetrate panoramiche, oggi non è più esclusivamente una scelta estetica, ma significa creare un ambiente aggiuntivo, confortevole e da vivere in ogni momento dell’anno.

«Oggi l’outdoor è diventato un plus per ogni abitazione e per ogni attività commerciale che desideri accogliere i propri avventori in spazi ben organizzati all’aperto. Sempre più famiglie e professionisti scelgono di affidarsi a realtà specializzate, capaci di coniugare design, funzionalità e materiali di alta gamma. A patto che ci sia una progettazione attenta e un’azienda capace di seguire ogni fase, dalla consulenza all’assistenza post vendita, passando dai rilievi alla scelta dei materiali, fino all’installazione», spiega Gino Ascione che, con la moglie Gisela e i figli Daniel e Denise, è titolare di Coverture, con sede a Roma. Questa realtà, attiva da oltre sessant’anni, è nata da una tradizione artigiana e oggi è specializzata nelle coperture da esterno, diventando un punto di riferimento per l’outdoor su misura, come pergotende, strutture bioclimatiche, vetrate panoramiche e pavimentazioni in legno.

Ogni intervento di Coverture è unico: «Il nostro è un lavoro che parte dall’ascolto – precisa Denise Ascione –. Andiamo sul posto, osserviamo lo spazio, valutiamo insieme le esigenze tecniche ed estetiche. Personalizziamo ogni progetto fino all’ultimo dettaglio, perché ogni ambiente ha una sua identità da preservare. La nostra forza sta nella versatilità e nella cura sartoriale: ogni struttura è adattata in loco, con rilievi precisi e soluzioni sviluppate ad hoc. In questo modo, le coperture risultano sempre perfettamente integrate nel paesaggio architettonico».

Le realizzazioni di Coverture non si limitano ai terrazzi privati o alle attività commerciali di pregio, ma includono anche palazzi storici sottoposti a vincoli architettonici. Tra i progetti che rappresentano pienamente l’approccio dell’azienda c’è sicuramente quello presso la Fondazione Rhinoceros, nel cuore di Roma, all’interno di un palazzo del Seicento restaurato dall’architetto Jean Nouvel per la Fondazione Alda Fendi.

«È stato un lavoro di alta precisione, particolarmente stimolante – racconta Daniel Ascione –. Ogni angolo della terrazza aveva geometrie e misure diverse, richieste tecniche specifiche e vincoli architettonici da rispettare. Abbiamo installato dieci marchi diversi, integrandoli perfettamente tra loro grazie a un’accurata selezione di tessuti, colori e finiture, mantenendo nel contempo coerenza estetica e prestazioni elevate».

Il passaggio generazionale, pur mantenendo vivo il tocco artigianale degli inizi, ha portato con sé innovazione e un’offerta più ampia. Oggi Coverture lavora anche con studi di architettura che cercano un partner in grado di offrire materiali selezionati e progettazione su misura anche nei contesti più difficili. Un risultato, questo, reso possibile dalla coesione della squadra, composta da montatori di lunga esperienza che seguono ogni fase con precisione e attenzione: «Siamo un’azienda fatta di persone, prima ancora che di prodotti – conclude Gisela Ascione – ed è per noi fondamentale aver mantenuto viva la nostra dimensione familiare, anche con i collaboratori che lavorano con noi da molti anni. Dietro ogni lavoro c’è una squadra di tecnici esperti che mette passione e competenza in tutto ciò che fa».

È proprio questa cura condivisa che ha costruito, nel tempo, il vero valore dell’azienda.

