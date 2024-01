Peso fiscale a carico di imprenditori e professionisti: Soluzione Tasse spiega perché è possibile ridurlo

Milano, 25/01/2024. È cosa nota il fatto che il peso fiscale a carico degli imprenditori e dei professionisti italiani sia assai elevato, e a confermarlo sono numerose statistiche.

In Italia, tasse e burocrazia sono ai livelli più alti d’Europa

Tra gli studi più autorevoli si segnalano quelli di Eurostat, secondo cui nel 2022 il peso delle imposte e dei contributi sociali in Italia ha raggiunto un’incidenza del 42,9%.

Si tratta di una percentuale ben superiore rispetto alla media europea, e solo 5 Paesi dell’Unione, ovvero Francia, Belgio, Austria, Grecia e Finlandia, hanno fatto registrare un’incidenza superiore; il trend italiano, peraltro, è in salita, dal momento che nel 2021 risultava essere del 42,8%.

L’elevata imposizione fiscale, ad ogni modo, non è l’unico “nemico” di imprenditori e professionisti: anche la burocrazia, infatti, merita la dovuta considerazione.

Anche da questo punto di vista, purtroppo, le statistiche non sono incoraggianti: Confartigianato, in occasione di un’audizione alle Commissioni riunite di Bilancio e Finanze della Camera relativa ad un Decreto legge in materia di semplificazioni fiscali, ha sottolineato come le piccole e medie imprese italiane impieghino in media, per districarsi tra le varie incombenze burocratiche, 238 ore all’anno, ovvero 56 ore in più rispetto alla media dei Paesi OCSE.

Il quadro complessivo, dunque, non si presenta sicuramente come uno dei più favorevoli per chi desidera fare impresa o dedicarsi ad una libera professione, tuttavia la grande complessità del sistema fiscale italiano può celare anche delle opportunità.

Ma perché si afferma questo? Cosa si intende esattamente?

In tantissime occasioni, imprenditori e professionisti italiani pagano più del dovuto

In Italia le leggi che regolamentano le attività professionali e di impresa sono un’infinità, oltre ad essere soggette a modifiche costanti; è tutt’altro che raro, peraltro, che alcune norme sembrino essere tra loro contrastanti, o che risultino di difficile interpretazione.

Ciò sta a significare che in tantissime occasioni imprenditori e professionisti avrebbero delle concrete possibilità di pagare molto meno, ma non riescono a farlo proprio perché, operando in un sistema burocratico così complesso, non conoscono realmente tutte le opzioni perseguibili.

La complessità di tale ambito è tale che affidarsi ad un commercialista per la gestione fiscale e burocratica della propria attività non è sufficiente, o meglio può esserlo per una regolare effettuazione di tutti gli adempimenti, ma non lo è se si vuol essere certi di cogliere le opportunità migliori e se si vuol massimizzare il proprio business.

Proprio sulla base di questa consapevolezza è nata, nel 2016, la società Soluzione Tasse, realtà che, pur essendo piuttosto giovane, può vantare dei numeri altisonanti.

I clienti che hanno scelto di affidarsi a Soluzione Tasse, sia imprenditori che professionisti, sono riusciti in media a ridurre il carico fiscale del 40%, con picchi del 70%; altro dato emblematico è il fatto che questa società garantisca complessivamente, ai propri clienti, un risparmio in termini di imposte pari a ben 50 milioni di euro annui.

Ma come sono possibili dei risultati simili?

Soluzione Tasse: un approccio diverso da quello del semplice commercialista

Soluzione Tasse è una società che propone dei servizi di consulenza fiscale, tributaria e patrimoniale a 360 gradi, offrendo ai propri clienti un supporto completamente differente rispetto a quello tipico del commercialista.

Quest’azienda si definisce un Business Partner, mettendo a disposizione di ogni cliente un ricco team di professionisti altamente selezionati e con competenze specifiche (commercialisti, avvocati, tributaristi ecc.) che tramite un lavoro sinergico sono in grado di tracciare, per l’impresa o per il professionista, il percorso più vantaggioso ed efficiente all’interno del “labirinto burocratico”.

Il peso fiscale effettivo a carico di un’azienda, è utile sottolinearlo, non dipende esclusivamente dalle scelte di carattere più generale, come ad esempio quelle relative al regime fiscale o alla forma societaria con cui operare, ma anche da una molteplicità di altri aspetti, e spesso sono proprio quest’ultimi a fare la differenza.

Mentre il commercialista oggi viene spesso considerato come un mero costo, come un collaboratore che si occupa semplicemente di sgravare l’azienda dagli oneri burocratici e che spesso, in effetti, si limita a proporre delle soluzioni standard, Soluzione Tasse prende in carico il proprio cliente in maniera globale, strutturando una strategia fiscale personalizzata frutto di uno scrupoloso lavoro di analisi, pianificazione e aggiornamento.

