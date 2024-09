Pickommerce ottiene un investimento di 3,4 milioni di dollari per promuovere un'innovativa tecnologia robotica di prelievo dei pezzi

Annuncia la nuova installazione di PickoBot™, che rivoluzionerà l'ecosistema di magazzinaggio autonomo grazie alla maggiore efficienza e ai costi ridotti

PETAH TIKVA, Israele, 17 settembre 2024 /PRNewswire/ -- Pickommerce, impresa innovatrice nell'automazione dei magazzini, ha annunciato oggi di aver ottenuto 3,4 milioni di dollari di finanziamenti per promuovere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di PickoBot, una nuova soluzione robotica per il prelievo di pezzi. La tecnologia Pickommerce è destinata a rivoluzionare il mercato dell'automazione dei magazzini, che secondo la società di ricerca Mordor Intelligence dovrebbe crescere a un CAGR del 53,4% e raggiungere quasi 9 miliardi di dollari entro il 2029. Il round di finanziamento è stato guidato da IL Ventures, un fondo focalizzato su tecnologie dirompenti per i settori tradizionali, e che comprende InNegev, Fusion VC, Israel Innovation Authority e l'investitore strategico ZIM Ventures, il braccio di rischio aziendale della compagnia di spedizioni marittime ZIM Integrated Shipping Services Ltd (NYSE: (ZIM).

I magazzini odierni stanno diventando sempre più automatizzati, ma la fase finale di "prelievo e imballaggio" si basa ancora in larga misura sul lavoro umano. Con PickoBot, Pickommerce affronta questo problema automatizzando il prelievo dei pezzi, aumentando l'efficienza, contenendo i costi di manodopera e riducendo al minimo gli errori. PickoBot è dotato di un sistema di visione artificiale avanzata, adotta un processo decisionale basato sull'IA e molteplici pinze – pinze a vuoto, a dita e adesive, queste ultime brevettate – offrendo una flessibilità superiore in settori quali abbigliamento, vendita al dettaglio, e-commerce, farmaceutica, agricoltura e ricambi.

Spiega Yoni Heilbronn, Managing Partner IL Ventures: "Pickommerce sta rivoluzionando il settore della logistica offrendo soluzioni avanzate che semplificano le operazioni di automazione e migliorano l'efficienza complessiva. In un settore in cui prevale ancora il prelievo manuale, questa soluzione è destinata a ridefinire gli standard e promuovere un'era più agile, reattiva e conveniente sotto il profilo dei costi. La crescente domanda di tecnologia Pickommerce dimostra che le soluzioni dell'azienda rispondono a un'urgente esigenza del mercato".

La recente installazione del robot Pickommerce presso Havivian Farm, una delle più grandi aziende agricole biologiche di Israele, ne evidenzia la capacità di automatizzare il confezionamento di grandi volumi di prodotti freschi, un'esigenza fondamentale per le aziende che gestiscono ordini online.

"Apprezziamo l'impegno dei nostri investitori, clienti e partner e stiamo riscontrando una significativa domanda di mercato per PickoBot", commenta Kfir Nissim, fondatore e Ceo di Pickommerce. "Stiamo ampliando i confini del settore offrendo una flessibilità senza pari grazie alle diverse capacità di presa di PickoBot, ottenute tramite l'integrazione di visione artificiale avanzata, algoritmi di imballaggio ottimizzati e processo decisionale basato sull'IA".

Pickommerce sta trasformando la logistica con la sua stazione di prelievo e imballaggio completamente autonoma. Basati sulla ricerca universitaria, i suoi robot basati sull'IA aumentano l'efficienza operativa e riducono la dipendenza dal lavoro umano. Visitare www.pickommerce.com per maggiori informazioni.

