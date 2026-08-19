Piramal Pharma Limited completa l'acquisizione di una quota di controllo di Yapan Bio Private Limited

MUMBAI, India, 19 agosto 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) ("PPL") ha completato l'acquisizione di una quota incrementale del 40,67% di Yapan Bio Private Limited ("Yapan Bio"), una CDMO con sede a Hyderabad specializzata in vaccini e farmaci biologici, per un corrispettivo totale di ₹ 76 crore INR, ovvero 7,95 milioni di USD. A seguito di questa transazione, PPL possiede ora il 74% del capitale di Yapan Bio, rendendo Yapan Bio una sua filiale.

Perfezionata il 18 agosto 2026, l'acquisizione segna un importante passo avanti nel piano a lungo termine di PPL per espandere la sua presenza nel settore dei farmaci biologici. Con la conclusione di questo accordo, PPL integrerà pienamente le capacità avanzate nell'ambito delle grandi molecole della controllata nella sua offerta di servizi integrati, consentendo alla società di offrire ai clienti servizi più ampi nello spazio e ampliando la sua capacità di sviluppare ed espandere la produzione di terapie biologiche complesse con maggiore efficienza. La controllata continuerà ad operare all'interno della struttura di Piramal Pharma Solutions (PPS), il ramo CDMO di PPL.

Yapan Bio supporta anche direttamente ADCelerate™, la piattaforma integrata a prezzo fisso di PPS che semplifica lo sviluppo di ADC di Fase I dalla R&S alla GMP in soli 12 mesi. Questa acquisizione migliora ulteriormente ADCelerate™ e rafforza la capacità di PPL di immettere sul mercato ADC salvavita con rapidità e costanza.

"Questo investimento strategico non alimenta solo la nostra crescita a lungo termine; mette anche in atto la centralità del paziente", ha dichiarato Peter DeYoung, CEO di Piramal Global Pharma. "Integrando l'esperienza specializzata di Yapan Bio nella nostra rete globale, consentiamo ai nostri partner di soddisfare la crescente domanda globale di farmaci biologici complessi e aiutiamo i pazienti di tutto il mondo ad ottenere l'accesso continuo alle terapie di cui hanno bisogno".

Informazioni su Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un'organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per l'intero ciclo di vita dei farmaci. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete globale integrata di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la scoperta di farmaci, servizi di sviluppo farmaceutico e di processo, forniture per sperimentazioni cliniche, fornitura commerciale di API (principi attivi farmaceutici) e forme farmaceutiche finite. Offriamo anche servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di API altamente potenti, anticorpi coniugati, riempimenti/confezionamenti in condizioni sterili, servizi e prodotti con l'utilizzo di peptidi nonché potenti prodotti farmaceutici solidi per somministrazione per via orale. PPS offre anche servizi di sviluppo e produzione di farmaci biologici tra cui vaccini e terapie geniche, grazie alla società controllata di Piramal Pharma Limited, ossia Yapan Bio Private Limited.

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Informazioni su Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso i suoi 17 impianti di sviluppo e produzione a livello mondiale e una rete globale di distribuzione in più di 100 Paesi. PPL include Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), un'azienda di farmaci generici complessi per ospedali e l'azienda Piramal Consumer Healthcare, che vende prodotti da banco e per il wellness. Inoltre, una delle aziende consociate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, è emersa come uno dei leader di mercato nell'area della terapia oftalmologica nel mercato farmaceutico indiano.

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