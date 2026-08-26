Più della metà degli ordini di gadget aziendali analizzati da Gift Campaign si concentra tra 100 e 500 euro

Un'analisi di oltre 13.000 ordini reali in Italia mostra il peso dei prodotti utili, delle quantità moderate e delle campagne legate a momenti specifici dell'anno

BARCELLONA, SPAIN – EQS Newswire – 26 Agosto 2026 – Shopper, borracce, taccuini, penne, zaini e articoli per eventi concentrano molti ordini di gadget aziendali dei clienti di Gift Campaign in Italia. Lo evidenzia un’analisi interna basata su oltre 13.000 ordini reali di quasi 9.000 clienti, che osserva prodotti richiesti, budget, momenti dell’anno e differenze tra settori.

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https://youtu.be/ttnUNgw9SI4

Rilevante è il peso delle iniziative contenute. Poco più della metà degli ordini si colloca tra 100 e 500 euro, mentre la mediana è di circa 150 unità. I dati indicano un uso mirato del merchandising: acquisti per eventi, fiere, formazione, campagne temporanee, consegne interne o attività rivolte a clienti e partner.

Questa logica si riflette nella composizione degli ordini. Quasi 8 ordini su 10 contengono una sola riga di prodotto. Combinando più articoli, emergono schemi riconoscibili, come penne e taccuini, shopper e borracce, oppure materiali per eventi composti da lanyard, badge, portabadge e accessori tecnici.

La distribuzione nell’anno mostra una stagionalità marcata. In Italia, il blocco settembre-novembre concentra circa il 37% degli ordini dell’anno, con novembre come picco. La primavera resta importante, soprattutto tra aprile e giugno, per campagne pre-estive, eventi all’aperto e attività aziendali.

Anche il settore modifica il tipo di acquisto. Le associazioni, ONG e fondazioni mostrano una maggiore propensione per shopper, taccuini, borracce e prodotti riutilizzabili; sport e tempo libero danno maggiore spazio ad abbigliamento, zaini e articoli outdoor; horeca, turismo e ristorazione si orientano verso prodotti legati all’esperienza del cliente; mentre le aziende dei settori marketing, comunicazione ed eventi evidenziano una maggiore presenza di lanyard, taccuini, USB e materiali di supporto.

«L’utilità continua ad avere un peso centrale. La maggior parte degli ordini risponde a un’esigenza concreta, con quantità e budget adattati al contesto di ogni azione», afferma Joel Vallejo, responsabile Marketing di Gift Campaign.

Lo studio raccoglie esclusivamente pattern osservati tra i clienti di Gift Campaign in Italia e non costituisce un’indagine rappresentativa dell’intero mercato nazionale. I prodotti sono stati raggruppati per famiglie, gli ordini di una sola unità sono stati analizzati separatamente e le conclusioni settoriali sono state limitate ai gruppi con volume sufficiente.

L’analisi completa e la metodologia sono disponibili nello studio da Gift Campaign: https://www.giftcampaign.it/blog/tendenze-gadget-italia/

Sintesi Visuale: https://static.comunicae.com/files/notas/2026/08/1274289/Sintesi_visuale_merchandising_Italia_1pagina_visual.pdf

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