Poker Live: torna il People’s Tour, edizione dei record con main event in Repubblica Ceca

Approda alla sua 35esima edizione e sbarca a Rozvadov in Repubblica Ceca il People’s Poker Tour, il più longevo torneo italiano di poker live che vanta una incredibile storia con numeri da record. Non è solo il primo torneo live d’Italia, ma anche il torneo dei grandi numeri: oltre 2.600 vincitori, 10 milioni di euro di GTR totali, più di 10 Paesi raggiunti con le sue tappe live e 10.000 partecipanti totali in 15 anni.

L’edizione 2024 è al nastro di partenza e promette una 35esima volta indimenticabile a partire dal Garantito che quest’anno tocca quota 500.000 euro.

Il Main Event, allestito dal provider Microgame per tutti i players del texas hold’em di People’s Poker, avrà il buy-in più basso della storia del PPTour e sarà accompagnato da un palinsesto con eventi di qualificazione davvero per tutti, con spese di partecipazione contenutissime. Il People’s Poker Tour 2024 approderà in Repubblica Ceca dove ci saranno ad accogliere gli sfidanti ben tre strutture: il King's Resort, l’Admiral e l’Olimpia.

Da oggi, 13 maggio 2024, via libera nella lobby People’s ai tornei per qualificarsi al main event che si terrà dal 4 al 9 settembre prossimo al King’s Resort di Rozvadov in Repubblica Ceca. Fino ad agosto ogni giorno, attraverso il torneo satellite, saranno assegnati almeno due pacchetti del valore di 700 € ciascuno, comprensivi dell’ingresso e delle spese per l’accomodation.

Alle partite con in palio i pacchetti saranno associati ulteriori satelliti, ancora più economici: tantissimi avranno costi di iscrizione da pochi centesimi. Per i soli tornei programmati, saranno oltre duecento gli ingressi assegnati dalla fase di qualificazione online. Un altro consistente numero di giocatori potrebbe poi aggiudicarsi il ticket di partecipazione attraverso i tornei VeloX da 20 centesimi che distribuiranno sul moltiplicatore massimo i premi legati al Main Event.