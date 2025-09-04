All'IFA 2025, JONR presenterà il suo aspirapolvere robot di punta annuale X1 Max

BERLINO, 3 settembre 2025 /PRNewswire/ -- JONR, marchio emergente di soluzioni di pulizia intelligenti, lancerà ufficialmente il suo robot aspirapolvere di punta annuale, l'X1 Max, all'IFA 2025 di Berlino. Progettato per offrire prestazioni di livello professionale a un prezzo accessibile, l'X1 Max è pronto a essere lanciato nei mercati chiave di Europa, Australia e Medio Oriente.

Con oltre 20 anni di esperienza interna in ricerca e sviluppo e produzione, JONR integra progettazione, produzione, vendite e operazioni sotto lo stesso tetto. L'azienda detiene le certificazioni globali FCC, CE e RoHS, adotta inoltre standard di qualità di livello automobilistico ed è conforme alle norme ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e IATF 16949. Ciò garantisce i massimi livelli di sicurezza, sostenibilità ambientale e affidabilità in tutto il suo portafoglio prodotti. JONR applica in modo esclusivo sistemi di qualità di livello automobilistico, elevando gli standard per la pulizia domestica.

X1 Max ridefinisce la pulizia di livello professionale con tre innovazioni rivoluzionarie: il suo sistema anti-groviglio taglia e rimuove attivamente i peli per prestazioni senza sforzo e a lungo termine anche nelle case con molti animali domestici; le spazzole laterali ed estensibili per il lavaggio raggiungono in profondità angoli e bordi, eliminando i punti ciechi dei robot convenzionali; l'AI che evita gli ostacoli, basata su LiDAR millimetrico e immagini RGB, offre invece una mappatura precisa e una navigazione sicura intorno a mobili, animali domestici e oggetti fragili.

In più, l'X1 Max è dotato di aspirazione da 20.000 Pa, ruote omnidirezionali sollevabili da 3 cm, autopulizia e asciugatura ad alta temperatura e riconoscimento specializzato di code degli animali domestici e vomito, portando la precisione di laboratorio nella vita di tutti i giorni.

La mattina del 6 settembre, JONR terrà anche una cerimonia speciale presso il suo stand all'IFA (Padiglione 11.1–213), durante la quale TÜV Rheinland consegnerà la certificazione "Anti-Hair Wrap Q Mark" all'X1 Max, a testimonianza del riconoscimento della sua qualità da parte del settore.

Inoltre, JONR ha stretto una partnership strategica con il più grande rivenditore del Medio Oriente, che testerà l'X1 Max all'IFA e ne amplierà la presenza. Al contempo, JONR ha stretto una partnership con Joybuy per rafforzare la propria presenza strategica nel mercato europeo.

L'X1 Max sarà disponibile per il preordine a partire dal 5 settembre su Amazon in Germania, Francia, Italia e Spagna, mentre Joybuy offrirà la consegna il giorno successivo per Germania, Paesi Bassi e Francia. Verificare:

https://www.amazon.de/dp/B0FG84JY9J

https://www.amazon.fr/dp/B0FG84JY9J

https://www.amazon.it/dp/B0FG84JY9J

https://www.amazon.es/dp/B0FG84JY9J

Con il suo slogan "Tutta sincerità, tutta fiducia", il marchio JONR sottolinea la sua missione: unire tecnologia avanzata e affidabilità autentica. Per maggiori dettagli, visitare www.jonrtech.com.

Nome dell'azienda: JONR

Persona di contatto: Water .Guo

Email di contatto: Water.Guo@newebao.com

Sito web: https://jonrtech.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2760945/1.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.