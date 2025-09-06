circle x black
Cerca nel sito
 

Incidente funicolare Lisbona causato da disconnessione cavo tra le due cabine

I primi elementi emersi dall'indagine dopo la morte di 16 persone

Lisbona, la funicolare crollata - Afp
Lisbona, la funicolare crollata - Afp
06 settembre 2025 | 21.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le autorità portoghesi hanno pubblicato i primi elementi emersi dall'indagine sulle cause dell'incidente avvenuto a Lisbona, con il crollo della funicolare 'Gloria' che ha causato almeno 16 morti e una ventina di feriti.

L'incidente della funicolare è avvenuto a seguito della "disconnessione del cavo tra le due cabine", secondo quanto rivelato dai primi elementi dell'indagine.

L'ispezione visiva effettuata la mattina dell'incidente "non ha rilevato alcuna anomalia" sul cavo che collegava le cabine, hanno aggiunto gli investigatori.

I primi elementi dell'indagine sono stati divulgati in una nota pubblicata questa sera dall'Ufficio di inchiesta sugli incidenti aerei e ferroviari (GPIAAF), nella quale si precisa peraltro che l'ispezione visiva condotta la mattina del giorno del disastro - e che non aveva rilevato alcuna anomalia - era programmata.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente lisbona lisbona funicolare incidente lisbona funicolare morti lisbona funicolare gloria
Vedi anche
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani
Salvatores: "Armani mi vestì per gli Oscar, alla moda preferiva le persone"
Massimo Lopez: "Con le sue linee pulite Armani era forte restando semplice" - Video
Armani, le lacrime di Jo Squillo: “È come perdere un pezzo di cuore”
Caccia, riparte la stagione in quasi tutte le regioni italiane
Forum Cernobbio, Mattarella apre seconda giornata: videonews dal nostro inviato
Petrucci: "Il basket prima sponsorizzazione di Armani, non lo dimenticheremo"
Armani, il presidente del Coni Buonfiglio: “Invidiati in tutto il mondo grazie a lui”
Armani, l'ultima telefonata al sindaco di Milano Beppe Sala: "Era il 6 agosto, lui un amico vero" - Video
Papa Prevost, il fuori programma con i pesci a Castel Gandolfo: "Qualcuno ha fame?" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza