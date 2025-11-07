circle x black
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"

07 novembre 2025 | 14.02
Redazione Adnkronos
Flash mob di +Europa e 'Meglio legale' all’Auditorium della tecnica a Roma, dove è in corso la conferenza nazionale sulle dipendenze organizzata dal governo. Presente all’iniziativa il segretario di +Europa Riccardo Magi, la vicesegretaria di +E Antonella Soldo e Raffaella Stracciarini di Meglio Legale. Gli attivisti, che indossavano costumi gonfiabili di animali -un'aquila, una mucca, una gallina e un unicorno- hanno cercato di raggiungere l’Auditorium ma sono stati bloccati da un nutrito gruppo di agenti delle Forze dell'ordine in largo Gandhi, a poca distanza dal luogo della conferenza, e poi identificati.

