De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video

Nel corso dell'intervista all'Adnkronos, il prorettore alla Sostenibilità della Sapienza, Livio De Santoli, sottolinea come l'Italia sia da sempre all'avanguardia nell'economia circolare, ma invita a non ridurla alla sola gestione dei rifiuti. "È un modus operandi, un fatto culturale", spiega, ricordando che "il vero cambiamento passa attraverso una trasformazione della mentalità collettiva e dei decisori. Solo così, aggiunge, sarà possibile ottenere risultati ancora più significativi e consolidare il ruolo di primo piano del nostro Paese in questo ambito".