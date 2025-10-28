Si è tenuto a Roma all’interno della Chiesa Giubilare di San Salvatore in Lauro il convegno “La dottrina sociale della Chiesa nell’era dell’’incertezza” organizzato dall’Istituto Acton e da UCID Giovani Nazionale al quale hanno partecipato tra gli altri Monsignor Pietro Bongiovanni Parroco di San Salvatore in Lauro, Sua Eminenza il Cardinale Baldassare Reina Vicario Generale della Diocesi di Roma, l’Onorevole Stefano Fassina, il Vicepresidente del Consiglio Onorevole Antonio Tajani, l’avvocato Giuseppe Pedrizzi Presidente UCID Lazio, l’avvocato Laura Frattari Segretaria Nazionale dei Convegni di Cultura B. Maria Cristina di Savoia, sua Eccellenza Monsignor Giampaolo Crepaldi Arcivescovo Emerito di Trieste e Presidente Onorario dell’Osservatorio Internazionale Cardinale Van Thuan, Reverendo Robert Sirico Co-Fondatore e Presidente Emerito dell’Istituto Acton.

L’evento ha sottolineato l’attualità della Dottrina sociale della Chiesa in un’epoca segnata da profonde trasformazioni e da un diffuso senso di incertezza. L’incontro ha riunito esponenti del mondo ecclesiale e istituzionale per riflettere sul ruolo dei principi cristiani nel dibattito sociale, economico e politico contemporaneo.