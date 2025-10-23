circle x black
Cerca nel sito
 

Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"

23 ottobre 2025 | 11.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Mi piacerebbe tornare al cinema, ma ancora non so quando. Bisogna trovare un soggetto nuovo, ma il cinema è un po’ cambiato ed è difficile trovare il tempo e il denaro per produrre i film di Natale”. Così Massimo Boldi, sul red carpet della Festa del Cinema di Roma dove ha ricevuto il ‘Premio Speciale Arte della Comicità Italiana’ assegnato all’attore milanese dal ministero della Cultura e consegnatogli dal sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni. “Con chi mi piacerebbe fare coppia nel prossimo film di Natale? Con un personaggio interessante che a me piace molto, che è Angelo Duro”, ha poi aggiunto ‘Cipollino’.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
massimo boldi massimo boldi film massimo boldi film natale Festa del Cinema di Roma
Vedi anche
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video
Nasce Progetto Civico Italia, Onorato: "Possiamo dare un contributo decisivo" - Video
Daniele Silvestri: "Ragazzi in piazza per Flotilla mi fanno ben sperare" - Video
Trump: "Non sono un re, mi faccio il mazzo per gli Usa" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza