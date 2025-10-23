“Mi piacerebbe tornare al cinema, ma ancora non so quando. Bisogna trovare un soggetto nuovo, ma il cinema è un po’ cambiato ed è difficile trovare il tempo e il denaro per produrre i film di Natale”. Così Massimo Boldi, sul red carpet della Festa del Cinema di Roma dove ha ricevuto il ‘Premio Speciale Arte della Comicità Italiana’ assegnato all’attore milanese dal ministero della Cultura e consegnatogli dal sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni. “Con chi mi piacerebbe fare coppia nel prossimo film di Natale? Con un personaggio interessante che a me piace molto, che è Angelo Duro”, ha poi aggiunto ‘Cipollino’.