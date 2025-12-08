circle x black
Trump, nuovo affondo contro l'Europa: "Sta andando in una brutta direzione"

Il presidente degli Stati Uniti dopo la pubblicazione della sua strategia di sicurezza nazionale in cui parlava di "cancellazione dell'Europa" insiste: "Deve stare molto attenta"

Donald Trump - Ipa
08 dicembre 2025 | 22.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nuovo affondo di Donald Trump contro l'Europa. "Guardate, l'Europa deve stare molto attenta - ha detto il presidente americano ai giornalisti, pochi giorni dopo la pubblicazione della sua strategia di sicurezza nazionale nella quale si paventa il rischio di "un'erosione della civiltà europea" - L'Europa sta andando in una brutta direzione. È molto grave, molto grave per la popolazione. Non vogliamo che l'Europa cambi così tanto", ha avvertito il presidente.

L'attacco all'Europa arriva anche con un post su Truth nel quale Trump rilancia un duro editoriale del New York Post dal titolo "Gli europei impotenti possono solo fumare di rabbia mentre Trump li esclude giustamente dall'accordo con l'Ucraina".

La cancellazione dell'Europa

Un martellamento, quello che arriva da Washington contro il Vecchio Continente, iniziato proprio con il documento diffuso la scorsa settimana in cui si afferma nero su bianco che "se le tendenze attuali continueranno, l'Europa sarà irriconoscibile in vent'anni o meno", con il serio rischio che la sua civiltà venga "cancellata".

Nel mirino del presidente degli Stati Uniti soprattutto "le attività dell’Unione europea e di altri organismi transnazionali che minano la libertà politica e la sovranità" indicate tra le "questioni più gravi che l'Europa deve affrontare", così come "le politiche migratorie che stanno trasformando il continente e generando conflitti, la censura della libertà di parola e la soppressione dell'opposizione politica, il crollo dei tassi di natalità e la perdita di identità e fiducia nazionali".

