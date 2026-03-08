LIVE
Tutte le news e gli aggiornamenti sul conflitto
Nono giorno di guerra in Iran, oggi 8 marzo. La giornata si apre con nuovi attacchi Usa-Israele nella notte sull'Iran. Tra gli altri obiettivi, colpiti cinque impianti petroliferi di Teheran. Raid delle Idf anche su Beirut, con un attacco aereo nella zona in cui ha sede il gruppo militante libanese Hezbollah.
Intanto, chiarendo le affermazioni di ieri, Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha affermato che il suo Paese "sarà costretto a rispondere" a qualsiasi attacco o tentativo di invasione da parte di un paese vicino "per necessità".
