Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video

Note di polemica nel fronte pro-Pal al corteo di questo pomeriggio a Milano. Poco prima che partisse il corteo una delle organizzatrici - come si può ascoltare da un video realizzato da Adnkronos - sottolinea: "Il mese scorso eravamo 50mila, 60mila, un milione che camminavano per la Palestina e tutti noi eravamo molto contenti: guardatevi dietro, siamo massimo 150. Dico questo non per demoralizzarsi ma per fare un complimento a chi è rimasto", sottolinea. "Non è perché non c'è più la Flotilla che noi smettiamo di scendere nelle piazze: il nostro obiettivo è la Palestina libera dal fiume fino al mare".