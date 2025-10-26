Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video

"L'handicap è che al ministero della Cultura nessuno capisce niente di cinema". Così il produttore Aurelio De Laurentiis commenta i tagli al fondo dedicato alle produzioni dell'audiovisivo in Italia, contenuti nella bozza della Manovra, sul red carpet della Festa del Cinema di Roma in occasione dell'anteprima della quarta e ultima stagione della serie 'Vita da Carlo' di e con Carlo Verdone. "Ma anche quelli che fanno il cinema sono diventati un po' troppo cinema-dipendenti e, secondo me, dovrebbero essere imprenditorialmente un po' più imprenditori e meno 'prenditori'. La finanziabilità, infatti, dovrebbe essere data successivamente secondo il successo del film e non a priori perché chiunque ne ha beneficiato senza uscire al cinema".