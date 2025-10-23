Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video

"Io l'ho messo a verbale durante la riunione del Consiglio dei ministri, che la delegazione di Forza Italia aveva serie riserve sulla base giuridica" dell'applicazione del golden power all'Ops lanciata da Unicredit su Banco Bpm. Così il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani risponde, a Bruxelles a margine del prevertice del Ppe, in merito alla procedura di infrazione che la Commissione Europea potrebbe lanciare nei confronti dell'Italia per l'uso del Golden Power su quell'operazione, successivamente abbandonata dall'offerente proprio in ragione delle condizioni imposte dall'esecutivo.