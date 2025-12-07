circle x black
Cerca nel sito
 

Donzelli pubblica foto scritta su muro: "'Spara a Giorgia' a firma Br, non ci fermeremo"

"Il linguaggio di odio di certa sinistra fa guadagnare qualche ospitata televisiva e molti like, ma rischia di fomentare i facinorosi e far ripiombare l’Italia in un clima che non vorremo mai più rivivere"

Donzelli pubblica foto scritta su muro:
07 dicembre 2025 | 13.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"'Spara a Giorgia' e firma dell’estremismo comunista delle brigate rosse. Questa mattina è apparsa questa scritta a Marina di Pietrasanta sul viale a mare. Solidarietà a Giorgia. Il linguaggio di odio di certa sinistra fa guadagnare qualche ospitata televisiva e molti like, ma rischia di fomentare i facinorosi e far ripiombare l’Italia in un clima che non vorremo mai più rivivere. Giorgia non si farà intimidire. Non ci fermeremo". Lo scrive sui social, Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, postando una foto del muro con la scritta di minacce verso la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
estremismo comunista brigate rosse minacce intimidazione
Vedi anche
News to go
Dicembre mese di tredicesime
Atreju 2025, da Pasolini a Charlie Kirk: ecco il pantheon di Fratelli d'Italia - Video
Atreju 2025, da Landini a Ceccarelli: FdI dà i voti nel 'Bullometro' - Video
News to go
Regali di Natale, il miglior consulente? Potrebbe essere l'Ia
News to go
ARTExARTE, l'evento che unisce editoria e arte specializzata
News to go
Italia sempre più povera e vecchia, la fotografia del Censis
News to go
Ponte dell’Immacolata da bollino rosso, previsti 31 milioni di spostamenti
Disabilità, Picierno (Pd): "Ue investa in politiche uguaglianza, società più inclusiva è più forte"
Tatiana Tramacere, ecco la mansarda di Dragos dove è stata ritrovata - Il video esclusivo del Tg1
X Factor 2025, eroCaddeo: “Ho tanti brani pronti, ora sogno i live”
Disabilità, Sberna (FdI): "Piena tutela diritti persone diversamente abili al centro agenda Parlamento Ue" - Video
Milano Cortina, Buonfiglio: "Tregua olimpica? Ha firmato anche la Russia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza