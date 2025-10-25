circle x black
Corteo pro-Pal, applausi per Hannoun: aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video

25 ottobre 2025 | 17.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dal megafono in testa al corteo a Milano una delle organizzatrici ha chiamato un applauso per Mohammad Hannoun, che sabato scorso, in piazza a Milano, durante l'ultima manifestazione ProPal, aveva giustificato le uccisioni di Hamas, dopo la tregua. "In questo momento - si ascolta in un video di Adnkronos - Hannoun è bloccato a Linate e gli hanno dato il divieto di entrare nella città di Milano per un anno per essere voce del popolo palestinese, voce degli oppressi, per aver portato da più di 50 anni la voce del popolo palestinese in Italia. Fermatelo pure per uno o due anni, lui ha cresciuto noi". A quel punto dal corteo hanno iniziato a gridare vergogna, vergogna.

