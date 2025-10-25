Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata

Festa del Cinema di Roma, ultimo giorno. In attesa di scoprire i vincitori della ventesima edizione, che saranno svelati questa sera in occasione della cerimonia di premiazione, Carlo Verdone presenta la quarta e ultima stagione di ‘Vita da Carlo’. I nuovi episodi si aprono con Verdone, che ha scelto di ritirarsi a Nizza per stare lontano dai riflettori. Torna nella sua Roma quando il Centro Sperimentale di Cinematografia gli propone la cattedra di regia. In questo percorso, ritrova non solo il senso profondo di questo mestiere, ma anche la gioia di guardare il mondo con occhi curiosi. La regista Francesca Archibugi presenta ‘Illusione’ con Jasmine Trinca nei panni di una sostituta procuratrice e Michele Riondino in quelli di uno psicologo. Attraverso il caso al centro del film, la regista porta sul grande schermo il tema dello sfruttamento e tratta dei minorenni. Alla kermesse arriva anche la musica di Lucio Corsi, che presenta il film concerto ‘La chitarra nella roccia’ con la regia di Tommaso Ottomano, che racconta il concerto all’Abbazia di San Galgano.