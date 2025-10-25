circle x black
Cerca nel sito
 

Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata

25 ottobre 2025 | 12.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Festa del Cinema di Roma, ultimo giorno. In attesa di scoprire i vincitori della ventesima edizione, che saranno svelati questa sera in occasione della cerimonia di premiazione, Carlo Verdone presenta la quarta e ultima stagione di ‘Vita da Carlo’. I nuovi episodi si aprono con Verdone, che ha scelto di ritirarsi a Nizza per stare lontano dai riflettori. Torna nella sua Roma quando il Centro Sperimentale di Cinematografia gli propone la cattedra di regia. In questo percorso, ritrova non solo il senso profondo di questo mestiere, ma anche la gioia di guardare il mondo con occhi curiosi. La regista Francesca Archibugi presenta ‘Illusione’ con Jasmine Trinca nei panni di una sostituta procuratrice e Michele Riondino in quelli di uno psicologo. Attraverso il caso al centro del film, la regista porta sul grande schermo il tema dello sfruttamento e tratta dei minorenni. Alla kermesse arriva anche la musica di Lucio Corsi, che presenta il film concerto ‘La chitarra nella roccia’ con la regia di Tommaso Ottomano, che racconta il concerto all’Abbazia di San Galgano.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Festa del Cinema di Roma Verdone Archibugi Lucio Corsi
Vedi anche
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza