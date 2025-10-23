circle x black
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews

23 ottobre 2025 | 11.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Festa del Cinema di Roma, giorno 9. Se ne parla da mesi e oggi finalmente si presenta al pubblico. Stiamo parlando di ‘Io sono Rosa Ricci’ diretto da Lyda Patitucci con protagonista Maria Esposito. Il film, tratto dalla serie Rai ‘Mare Fuori’, trasporta i fan nel passato di Rosa Ricci, figlia di Don Salvatore, uno dei boss più tenuti di Napoli. Alla 20esima edizione della Festa si celebra uno dei più grandi cineasti del cinema italiano: Roberto Rossellini, con il documentario ‘Roberto Rossellini - Più di una vita’, che racconta il genio passando anche da una profonda crisi personale e artistica. Il doc procede su un doppio registro: da un lato il racconto attraverso il materiale d’archivio inedito e dall’altro un tessuto di voci fuori campo, a partire da Sergio Castellitto Kasia Smutniak, Isabella e Renzo Rossellini, François Truffaut, Tinto Brass e Vinicio Marchioni. Infine, al festival autonomo e parallelo Alice nella Città è il giorno di ‘Due Cuori e Due Capanne’ di Massimiliano Bruno con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi, per la prima volta insieme sullo schermo come coppia protagonista. Il regista fa una riflessione sulle relazioni amorose e sulla complessità dell’essere umano.

