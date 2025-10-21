Il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin sfuma? Le parole del presidente degli Stati Uniti mettono a dir poco in discussione l'organizzazione dell'incontro. "Non voglio perdere tempo, non voglio un meeting inutile", dice Trump rispondendo alle domande dei giornalisti nello Studio Ovale. Il presidente americano e quello russo dovrebbero vedersi a Budapest per compiere passi avanti nei negoziati sulla guerra tra Ucraina e Russia. "Vedremo cosa succede", dice Trump, che ad ulteriori domande fornisce risposte che lasciano aperto uno spiraglio. "Nei prossimi due giorni renderemo noto cosa faremo. Non ho detto che il meeting con Putin sarebbe una perdita di tempo...".