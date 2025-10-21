circle x black
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video

21 ottobre 2025 | 17.24
Redazione Adnkronos
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato oggi il Bois du Cazier, l'ex miniera di carbone di Marcinelle, oggi una frazione di Charleroi, in Vallonia, insieme al re dei Belgi, Filippo I, e alla regina Mathilde. "È con commozione - ha scritto nel messaggio lasciato sul libro dei visitatori del sito, dove oggi sorge un museo - che visito questo luogo, simbolo del sacrificio e della dignità dei lavoratori".

L'8 agosto del 1956, 262 persone morirono nella miniera a causa di un incendio, 136 delle quali italiane. Il presidente della Repubblica, insieme al re dei Belgi Filippo e alla regina Mathilde, ha salutato i parenti delle vittime del disastro, uno dei più letali tra quelli che hanno colpito l'emigrazione italiana.

