circle x black
Cerca nel sito
 

Bolzano, bimbo di 10 anni precipita da una roccia e muore. Illeso l'amico

E' successo nel pomeriggio di ieri a Laudes, nel comune di Malles in Alto Adige

Bolzano, bimbo di 10 anni precipita da una roccia e muore. Illeso l'amico
20 dicembre 2025 | 09.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un bambino di 10 è morto dopo essere precipitato da una roccia, per diverse decine di metri, nel tardo pomeriggio di ieri a Laudes nel comune di Malles (Bolzano), in Alto Adige. Illeso l'amico di 11 anni che era con lui. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino della guardia di finanza con squadre a terra, con l'elicottero e a bordo il tecnico dell'elisoccorso. Per il piccolo non c'è stato nulla da fare, mentre l'altro bambino è stato recuperato e soccorso. Si indaga per ricostruire esattamente la dinamica dell'accaduto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
precipita roccia morte bambino bambino morto Alto Adige incidente Malles Bolzano caduta roccia bambini tragedia bambini montagna bimbo morto Laudes
Vedi anche
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
News to go
TikTok firma l'accordo per la vendita dell'attività in Usa
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza