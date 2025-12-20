circle x black
Cerca nel sito
 

Siria, Usa colpiscono oltre 70 obiettivi Isis. Trump: "Ritorsione molto seria"

Avviata l'operazione 'Occhio di falco' dopo l’attacco dela scorsa settimana a Palmira: colpite infrastrutture e depositi di armi del gruppo jihadista. Monito del presidente Usa: "cChi attacca gli americani sarà colpito più duramente che mai"

Donald Trump - (Afp)
Donald Trump - (Afp)
20 dicembre 2025 | 07.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Le forze armate statunitensi hanno avviato l'operazione 'Occhio di falco' colpendo oltre 70 obiettivi dello Stato islamico in Siria, in quella che il presidente Donald Trump ha definito una "ritorsione molto seria" per l’attacco avvenuto la settimana scorsa a Palmira, nel quale erano stati uccisi tre cittadini americani. Secondo Washington, l’azione era stata compiuta da un singolo militante dell’Isis. Gli Stati Uniti hanno inoltre informato Israele in anticipo dei raid, ha riferito un funzionario dell’amministrazione Trump ad Axios.

Il Comando centrale Usa (Centcom) ha reso noto che l’operazione ha interessato più località della Siria centrale e ha impiegato caccia, elicotteri d’attacco e artiglieria, con oltre 100 munizioni di precisione contro infrastrutture e depositi di armi del gruppo jihadista. In un post su Truth Social, Trump ha affermato che gli Stati Uniti stanno "infliggendo una ritorsione molto seria, come promesso, ai terroristi assassini responsabili", avvertendo che chi attacca gli americani "sarà colpito più duramente che mai".

Damasco, senza commentare direttamente i raid, ha ribadito tramite il ministero degli Esteri l’impegno a combattere lo Stato islamico e a impedire che abbia "rifugi sicuri" sul territorio siriano. Le vittime dell’attacco di Palmira erano due sergenti della Guardia nazionale dell’Iowa, William Howard ed Edgar Torres Tovar, e un interprete civile del Michigan, Ayad Mansoor Sakat. Il raid segna il primo episodio di questo tipo dopo la caduta di Bashar al-Assad e si inserisce in un contesto in cui, pur ridimensionando la propria presenza militare in Siria, Washington continua a condurre operazioni contro l’Isis, ancora attivo soprattutto nelle aree desertiche del Paese.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Siria Stato Islamico Isis Operazione Occhio di Falco Terrorismo siria usa siria attacco usa trump siria siria news trump isis
Vedi anche
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
News to go
TikTok firma l'accordo per la vendita dell'attività in Usa
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza