Siria, attacchi aerei degli Usa contro postazioni Isis

A dare la notizia il New York Times, poi la conferma del responsabile del Pentagono Pete Hegseth

Soldati siriani - (Ipa)
Soldati siriani - (Ipa)
20 dicembre 2025 | 00.01
Redazione Adnkronos
Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi aerei contro postazioni dello Stato islamico in Siria, come rappresaglia all'uccisione di due soldati e un civile americani nei giorni scorsi. A riferirlo è stato il New York Times che ha parlato di decine di siti colpiti nella Siria centrale.

L'operazione è stata poi confermata dal responsabile del Pentagono Pete Hegseth. “Le forze statunitensi hanno avviato l'operazione Hawkeye Strike in Siria per eliminare i combattenti dell'Isis, le infrastrutture e i siti di stoccaggio delle armi in risposta diretta all'attacco contro le forze statunitensi avvenuto il 13 dicembre”, ha scritto Hegseth su X.

