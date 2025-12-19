A dare la notizia il New York Times, poi la conferma del responsabile del Pentagono Pete Hegseth
Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi aerei contro postazioni dello Stato islamico in Siria, come rappresaglia all'uccisione di due soldati e un civile americani nei giorni scorsi. A riferirlo è stato il New York Times che ha parlato di decine di siti colpiti nella Siria centrale.
L'operazione è stata poi confermata dal responsabile del Pentagono Pete Hegseth. “Le forze statunitensi hanno avviato l'operazione Hawkeye Strike in Siria per eliminare i combattenti dell'Isis, le infrastrutture e i siti di stoccaggio delle armi in risposta diretta all'attacco contro le forze statunitensi avvenuto il 13 dicembre”, ha scritto Hegseth su X.