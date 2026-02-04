circle x black
Cerca nel sito
 

Cancellato il volto dell'angelo simile a Meloni nella cappella di San Lorenzo in Lucina

Il volto è stato rimosso

Rimosso il volto dell'angelo simile a Meloni
Rimosso il volto dell'angelo simile a Meloni
04 febbraio 2026 | 12.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

E' stato rimosso il volto dell'angelo che assomigliava a Giorgia Meloni nell'affresco della cappella laterale della basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. Il volto è stato cancellato.

A quanto si apprende, il volto è stato rimosso questa mattina dallo stesso Bruno Valentinetti, che aveva realizzato i disegni della cappella al lato dell'altare della basilica. L'epilogo arriva dopo il 'giallo', le polemiche e le 'piste' sull'affresco.

Amico del parroco: "Tempesta in bicchier d'acqua"

"A me sembra si sia scatenata una tempesta in un bicchiere d’acqua: sembrava evidente ci fosse una somiglianza con la premier. Se però si è trattato di un tema divisivo o che ha creato scandalo, è stato giusto rimuoverlo", racconta Federico Falcolini, amico di lunga data di monsignor Daniele Micheletti. Il sacerdote "è sempre rimasto assolutamente tranquillo sulla vicenda: non è lui a rispondere di questo restauro - prosegue Falcolini - la sua responsabilità è portare a messa le persone. Tutto il resto ha delle leggi e delle norme da rispettare. Fra queste, c’è anche il diritto d'autore che, nel caso di Valentinetti, va rispettato: tuttavia qualcuno, come si dice a Roma, potrebbe dirgli di ‘darsi una regolata’".

Sul boom di curiosi che sono venuti nella basilica solo per fare una foto al volto dell’angelo, “se si entra in chiesa per pregare e, casomai, si va a dare una rapida occhiata non dà molto fastidio, ma il movimento inusuale di questi gruppi in cerca di foto e selfie forse ne ha dato”.

Un passante: "Per me è censura"

“Per me si tratta di censura, e aver realizzato un volto del genere, con questa somiglianza con Giorgia Meloni, è un messaggio di chi l’ha fatto, sembrava una cosa voluta. Poi è stato cancellato perché è subentrata la politica benpensante, che un po’ ha scocciato tutti”, dice all'Adnkronos Andrea L. passato alla basilica di San Lorenzo in Lucina di Roma per vedere l’angelo con il volto somigliante alla premier che è stato rimosso questa mattina. “Lo avrei lasciato così, una volta fatto. Altrimenti facciamo come i braghettoni, che coprirono le nudità del Giudizio Universale di Michelangelo nella Cappella Sistina. È semplicemente ridicolo”, conclude.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
angelo angelo meloni angelo meloni prima e dopo angelo meloni restauro angelo meloni affresco angelo meloni roma
Vedi anche
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza