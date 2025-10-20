Nasce Progetto Civico Italia, Onorato: "Possiamo dare un contributo decisivo" - Video

"Nasce oggi una rete che ha lo scopo di mettere insieme tantissime realtà che in tutta Italia amministrano in forma civica città, province e regioni". Alessandro onorato, assessore ai Grandi Event del comune di Roma, sintetizza così il senso dell'iniziativa oggi al Parco dei Principi dal titolo 'Progetto civico Italia', a cui partecipano, tra gli altri, il sindaco di Napoli e presidente Anci, e la prima cittadina di Genova, Silvia Salis. Tra i presenti Giuseppe Conte e il presidente Pd, Stefano Bonaccini. "Già oggi più di 200 di questi amministratori si sono uniti ed è verosimile immaginare che un lavoro che parta dal basso può contribuire in maniera decisiva ad arricchire il centrosinistra" conclude.