circle x black
Cerca nel sito
 

Nasce Progetto Civico Italia, Onorato: "Possiamo dare un contributo decisivo" - Video

20 ottobre 2025 | 18.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Nasce oggi una rete che ha lo scopo di mettere insieme tantissime realtà che in tutta Italia amministrano in forma civica città, province e regioni". Alessandro onorato, assessore ai Grandi Event del comune di Roma, sintetizza così il senso dell'iniziativa oggi al Parco dei Principi dal titolo 'Progetto civico Italia', a cui partecipano, tra gli altri, il sindaco di Napoli e presidente Anci, e la prima cittadina di Genova, Silvia Salis. Tra i presenti Giuseppe Conte e il presidente Pd, Stefano Bonaccini. "Già oggi più di 200 di questi amministratori si sono uniti ed è verosimile immaginare che un lavoro che parta dal basso può contribuire in maniera decisiva ad arricchire il centrosinistra" conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
progetto civico italia alessandro onorato alessandro onorato oggi alessandro onorato progetto civico italia
Vedi anche
Nasce Progetto Civico Italia, Onorato: "Possiamo dare un contributo decisivo" - Video
Daniele Silvestri: "Ragazzi in piazza per Flotilla mi fanno ben sperare" - Video
Trump: "Non sono un re, mi faccio il mazzo per gli Usa" - Video
Jennifer Lawrence alla Festa del Cinema di Roma: bagno di folla tra selfie e autografi
Lady Gaga, a Milano il suo ‘Mayhem Ball’ è un'opera Gothic Pop - Video
Meloni interviene al Niaf, l'applauso dei 3mila ospiti al gala - Video
Festa del Cinema di Roma, da 'Adolescence' arriva Stephen Graham e dalla musica Brunori Sas: videonews dalla nostra inviata
Festa del Cinema, Angelina Jolie su Gaza: "Sistema internazionale insufficiente"
Trump promuove Zelensky: "Ha una giacca bellissima" - Video
Can Yaman, la fan 84enne alla Festa di Roma: "E' il mio mito, ho il poster in camera" - Video
Trump e i Tomahawk: "Ucraina li vuole, ma servono anche a Usa" - Video
Santanchè a Washington: "Qui palcoscenico di pace, governo ha scelto da che parte stare" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza