circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Coppa Italia, oggi ottavi Lazio-Milan - La partita in diretta

La squadra di Sarri ospita i rossoneri allo stadio Olimpico

Christian Pulisic - Fotogramma/IPA
Christian Pulisic - Fotogramma/IPA
04 dicembre 2025 | 20.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Milan torna in campo in Coppa Italia. All'Olimpico, la Lazio ospita i rossoneri oggi, giovedì 4 dicembre, negli ottavi di finale della coppa nazionale. Le due squadre si affrontano pochi giorni dopo l'incrocio di San Siro in campionato, vinto 1-0 dalla squadra di Allegri tra le polemiche. Calcio d'inizio alle 21.

Dove vedere Lazio-Milan? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. Il match sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di SportMediaset.

Chi passa il turno affronta il Bologna, uscito vittorioso dal confronto contro il Parma.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Lazio Milan Lazio Milan oggi Coppa Italia
Vedi anche
Sberna: "Stem decisive per il futuro dei nostri giovani e della competitività europea"
Osservatorio Stem, De Luca (Deloitte): "Servono dati e strategie per colmare il divario di competenze in Europa"
New to go
Caporalato, Procura Milano indaga su 13 marchi di moda
News to go
Bonus giovani imprenditori under 35, come funziona
News to go
Atreju, tutto pronto per il tradizionale evento di Fratelli d'Italia
News to go
Atreju 2025, sabato al via la festa FdI
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza