Eurovision, Israele parteciperà all'edizione 2026

Lo ha deciso l'Ebu durante una votazione sulla proposta di modifica del regolamento del regolamento dell'Eurovision Song Contest

Eurovision 2026
Eurovision 2026
04 dicembre 2025 | 18.58
Redazione Adnkronos
Israele potrà partecipare all'edizione di Eurovision 2026. Lo ha deciso l'Unione europea di Radiodiffusione (Ebu) durante una votazione sulla proposta di modifica del regolamento dell'Eurovision Song Contest. A favore della partecipazione di Israele alla 70esima edizione di Eurovision hanno votato in 738, mentre 265 si sono espressi contro e 120 si sono astenuti.

Alcuni Paesi, come Islanda, Irlanda, Spagna e Paesi Bassi, hanno annunciato che non avrebbero partecipato alla competizione canora se lo avesse fatto Israele. Altri Paesi, come Germania, Austria e Ucraina, hanno invece sostenuto la presenza israeliana al contest.

