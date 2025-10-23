circle x black
Rovigo, genitori e figlia trovati senza vita in casa: uccisi da monossido di carbonio

Nell'abitazione in via Cesare Battisti, a Canaro. Il gas potrebbe essere fuoriuscito dalla caldaia, come rilevato dai sistemi di rilevazione dei vigili del fuoco

Vigili del fuoco
23 ottobre 2025 | 10.51
Redazione Adnkronos
Padre, madre e una figlia di 27 anni sono stati trovati morti ieri intorno alle 23 dai Vigili del fuoco, nella loro abitazione in via Cesare Battisti, a Canaro (Rovigo). L'intervento è scattato dopo la segnalazione: nessuno aveva più notizie di loro da qualche giorno.

Gli operatori, muniti di dispositivi di rilevazione dei gas durante il sopralluogo all'interno della casa, hanno riscontrato la presenza di monossido di carbonio fuoriuscito dalla caldaia. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri.

