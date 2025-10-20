circle x black
Cerca nel sito
 

Daniele Silvestri: "Ragazzi in piazza per Flotilla mi fanno ben sperare" - Video

20 ottobre 2025 | 18.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questi ultimi mesi della vita di tutti hanno visto i giovani più partecipi, e meno male. Io ho seguito tutto il cammino della Flotilla passo passo, anche fisicamente in tutta la parte del nostro equipaggio di terra, e lì ho assaporato il fatto che ci fosse una generazione che mancava da un bel po' a questi appelli. Ed era non solo partecipe ma anche molto consapevole del motivo per cui era in piazza o in strada a manifestare. Questo mi fa ben sperare". A dirlo all'Adnkronos è Daniele Silvestri, intervistato alla Festa del Cinema di Roma. L'artista romano ha scritto, insieme al collettivo Kanglore, le musiche del film 'Rip' presentato ad Alice nella Città.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Silvestri Daniele Silvestri Festa del Cinema di Roma Rip
Vedi anche
Trump: "Non sono un re, mi faccio il mazzo per gli Usa" - Video
Jennifer Lawrence alla Festa del Cinema di Roma: bagno di folla tra selfie e autografi
Lady Gaga, a Milano il suo ‘Mayhem Ball’ è un'opera Gothic Pop - Video
Meloni interviene al Niaf, l'applauso dei 3mila ospiti al gala - Video
Festa del Cinema di Roma, da 'Adolescence' arriva Stephen Graham e dalla musica Brunori Sas: videonews dalla nostra inviata
Festa del Cinema, Angelina Jolie su Gaza: "Sistema internazionale insufficiente"
Trump promuove Zelensky: "Ha una giacca bellissima" - Video
Can Yaman, la fan 84enne alla Festa di Roma: "E' il mio mito, ho il poster in camera" - Video
Trump e i Tomahawk: "Ucraina li vuole, ma servono anche a Usa" - Video
Santanchè a Washington: "Qui palcoscenico di pace, governo ha scelto da che parte stare" - Video
Funerali carabinieri uccisi, applausi all'uscita dei feretri - Video
Attentato a Ranucci, un vicino di casa: "Ho sentito il botto, c'erano tre ragazzi nel terreno di fronte" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza