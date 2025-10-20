Daniele Silvestri: "Ragazzi in piazza per Flotilla mi fanno ben sperare" - Video

"Questi ultimi mesi della vita di tutti hanno visto i giovani più partecipi, e meno male. Io ho seguito tutto il cammino della Flotilla passo passo, anche fisicamente in tutta la parte del nostro equipaggio di terra, e lì ho assaporato il fatto che ci fosse una generazione che mancava da un bel po' a questi appelli. Ed era non solo partecipe ma anche molto consapevole del motivo per cui era in piazza o in strada a manifestare. Questo mi fa ben sperare". A dirlo all'Adnkronos è Daniele Silvestri, intervistato alla Festa del Cinema di Roma. L'artista romano ha scritto, insieme al collettivo Kanglore, le musiche del film 'Rip' presentato ad Alice nella Città.