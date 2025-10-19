Festa del Cinema di Roma, da 'Adolescence' arriva Stephen Graham e dalla musica Brunori Sas: videonews dalla nostra inviata

Festa del Cinema di Roma, giorno 5. Dalla serie di successo ‘Adolescence’, che gli ha fatto conquistato un Emmy, alla 20esima edizione arriva Stephen Graham con il film ‘Good boy’ in cui esplora nuovamente il tema dell’adolescenza in questa fiaba dark che ricorda, in alcune scene, ‘Arancia Meccanica’ di Kubrick. Dalla musica arriva Brunori Sas, che presenta ‘Il tempo delle noci’ diretto da Giacomo Triglia. Nel documentario, Dario Brunori porta lo spettatore in un viaggio nell’universo creativo e personale per raccontare la crisi artistica, la paternità e l’incontro con il produttore Riccardo Sinigallia. Alla Festa anche due debutti alla regia, quello degli attori James McAvoy con ‘California Schemin'’ e Brian Cox con ‘Glenrothan’. Il primo - conosciuto al grande pubblico per i film ‘Espiazione’, ‘Split’ e ‘X-Men’ - nel suo primo film da regista racconta una storia ispirata alla vicenda del duo rap scozzese Silibil N’ Brains. Dopo essere stati derisi e umiliati a un’audizione londinese, escogitano un piano folle: si reinventano come rapper californiani, con nomi falsi e accenti credibili. Mentre Cox - amatissimo per la serie ‘Succession’ - racconta le ferite di un’infanzia spezzata e i fantasmi familiari che non svaniscono mai all’interno di una distilleria di whisky nelle Highland scozzesi. Infine, Netflix presenta ‘Il falsario', film ispirato alla storia del falsario Tony Chichiarelli, qui interpretato da Pietro Castellitto. Sullo sfondo la Roma degli Anni '70 tra ombre dello Stato e criminalità di matrice rossa e nera.