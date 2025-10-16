"Cosa ha detto Putin? Cosa pensate? Credete mi abbia detto 'sì venda pure i Tomahawk, mi farebbe piacere'. Gli ho detto 'le dispiacerebbe se dessi 2000 Tomahawk al suo avversario?'"

"Cosa mi ha detto Putin? Vuole che venda i missili Tomahawk all'Ucraina...". Donald Trump versione 'cabaret' nello Studio Ovale. Il presidente degli Stati Uniti risponde alle domande dei cronisti sulla telefonata con il presidente russo Vladimir Putin. Nel colloquio, si è parlato anche dei missili Tomahawk che Washington potrebbe fornire all'Ucraina. "Cosa ha detto Putin? Cosa pensate? Credete mi abbia detto 'sì venda pure i Tomahawk, mi farebbe piacere'. Gli ho detto 'le dispiacerebbe se dessi 2000 Tomahawk al suo avversario?'", ironizza Trump. "Bisogna prendere le cose in modo leggero a volte...". Quindi, la risposta seria: "L'idea non gli piace, nessuno vuole che gli vengano lanciati i Tomahawk contro".