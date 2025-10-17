Attentato a Ranucci, un vicino casa: "Ho sentito il botto, c'erano tre ragazzi nel terreno di fronte" - Video

"Ho sentito l'esplosione, non sono sceso, anche perché la sera prima c'era stato un botto simile anche se meno forte e pensavamo alle bombe di Capodanno. Mi sono però affacciato e, oltre al fumo, ho notato due, tre ragazzi nel terreno di fronte, a un centinaio di metri dal luogo dell'esplosione". Lo racconta all'Adnkronos Stefano, un residente di Campo Ascolano, che ieri sera, dalla sua abitazione, ha sentito il boato che ha distrutto la macchina del giornalista e notato alcuni ragazzi nel terreno di fronte. (di Silvia Mancinelli)