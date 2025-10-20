Bagno di folla per Jennifer Lawrence. L'attrice era attesa alla Festa del Cinema di Roma da tantissimi fan, appostati sul red carpet della prime ore di questa mattina. E la diva di Hollywood non si è risparmiata. Ha percorso tutto il perimetro del tappeto rosso per selfie e autografi tra le urla dei suoi ammiratori, prima di entrare nella sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica e presentare al pubblico il film 'Die My Love' di Lynne Ramsay che la vede in una doppia veste: quella di attrice e di produttrice.