"Ha una giacca bellissima, molto elegante". Volodymyr Zelensky promosso in pieno da Donald Trump. Il presidente ucraino, ricevuto oggi alla Casa Bianca, indossa un abito 'civile'. Non è un completo classico, si tratta di un abito dal 'taglio ucraino' già esibito in passato. Trump, come già fatto nel precedente incontro, apprezza la scelta dell'ospite. Le critiche ricevute da Zelensky a febbraio, quando si presentò nello Studio Ovale con l'abituale tenuta militare, sono un lontano ricordo.