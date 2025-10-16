circle x black
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Per te' e 'Breve storia d’amore': videonews dalla nostra inviata

16 ottobre 2025 | 13.06
Festa del Cinema di Roma, giorno 2. Ieri l’apertura con il film di Riccardo Milani ‘La vita va così’, la cerimonia di premiazione condotta da Ema Stokholma apprezzata dal collega Luca Barbarossa, che dalla platea le ha urlato “brava”. E poi l’ironia di Paola Cortellesi, presidente della giuria del Concorso, che dal palco ha detto: “Sono qui per mettere un po’ di ansia a mio marito (Milani, ndr) perché lo vedo troppo tranquillo”. Passiamo ai protagonisti di oggi. Pariamo con ‘Per te’ con Edoardo Leo, presentato in collaborazione con Alice nella Città. Il film racconta la vera storia di Mattia Piccoli, a 12 anni - ora ne ha 16 - nominato Alfiere della Repubblica dal presidente Mattarella, per come si è preso cura del padre (qui interpretato da Edoardo Leo), al quale è stato diagnosticata l’Alzheimer precoce. Oggi è anche il giorno del debutto alla regia della sceneggiatrice Ludovica Rampoldi con ‘Breve storia d’amore. Attraverso i protagonisti della storia - interpretati da Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Valeria Golino e Andrea Carpenzano - il film esplorare le relazioni amorose tra amore e ossessione, desiderio e tradimento. In serata sarà consegnato il premio alla Carriera alla regista newyorkese Nia DaCosta.

