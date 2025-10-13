Il consiglio comunale di Milano ha bocciato la parte dell’ordine del giorno di Europa Verde che chiedeva di interrompere il gemellaggio tra il capoluogo lombardo e Tel Aviv. Immediata la reazione del pubblico in aula, che si alzato in piedi, fischiando e urlando “vergogna”. “Milano lo sa da che parte stare: Palestina libera dal fiume fino al mare” alcuni degli slogan intonati, mentre in piazza della Scala è in corso il presidio per chiedere lo stop al gemellaggio. Il primo firmatario dell’ordine del giorno, il verde Carlo Monguzzi, dopo il voto si è alzato in piedi esponendo una bandiera della Palestina.