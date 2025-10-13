Giorgia Meloni "è una leader politica di grande successo, molto rispettata ed è bellissima". Donald Trump non lesina i complimenti per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il vertice di Sharm-el-Sheik che ha sancito la pace a Gaza. Il presidente americano ribadisce la stima a 360 gradi per la premier e si concede una battuta. "So che non posso dirlo, se dici una cosa del genere negli Stati Uniti la tua carriera politica è finita. E' una bellissima giovane donna", dice Trump ripetendo la parola 'beautiful' più volte.