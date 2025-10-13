circle x black
Cerca nel sito
 

Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video

Le parole del presidente americano dopo il vertice di Sharm

13 ottobre 2025 | 21.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giorgia Meloni "è una leader politica di grande successo, molto rispettata ed è bellissima". Donald Trump non lesina i complimenti per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il vertice di Sharm-el-Sheik che ha sancito la pace a Gaza. Il presidente americano ribadisce la stima a 360 gradi per la premier e si concede una battuta. "So che non posso dirlo, se dici una cosa del genere negli Stati Uniti la tua carriera politica è finita. E' una bellissima giovane donna", dice Trump ripetendo la parola 'beautiful' più volte.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giorgia meloni donald trump
Vedi anche
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video
Golden power, Giorgetti: "Sicurezza competenza nazionale, non Ue" - Video
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza